Андрей Бочкарев: Готовность северо-восточного участка БКЛ метро составляет 76%

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19 октября 2021, 11:50

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена составляет 76%.



«Общестроительная готовность северо-восточного участка Большого кольца, на котором строятся станции «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща», оценивается в 76%. На всем участке подходят к концу земляные и монолитные работы, идет архитектурная отделка станций, начато благоустройство территории», - сказал Бочкарев.



По словам главы Строительного комплекса, самая высокая степень готовности у станции «Марьина Роща» - порядка 80%.



«Здесь ведется пусконаладка 130-метровых эскалаторов, на платформенной части начались монолитные работы, а в наземном вестибюле приступили к укладке натурального камня», - добавил Бочкарев.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что на всех строящихся станциях идет монтаж инженерных систем: трубопроводов, воздуховодов и оборудования.



«Готовность станции «Рижская» составляет более 70%, практически завершен монтаж водозащитного зонта эскалаторного тоннеля. В вестибюле станции возводятся перегородки, начат монтаж инженерного оборудования, ведутся работы по гидроизоляции», - уточнил Кравцов.



В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства напомнили, что станции северо-восточного участка БКЛ «Марьина Роща» и «Рижская» строятся закрытым способом, обе они расположены на глубине более 60 м. Ввод в эксплуатацию участка запланирован на 2022 год.





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