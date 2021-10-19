Московский застройщик создал в Хабаровске опасную дорожную ситуацию

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19 октября 2021, 12:08

Активисты Народного Фронта обратились в госстройнадзор Правительства Хабаровского края с просьбой навести порядок на пересечении улицы Джамбула и Амурского бульвара.

Работающий на пересечении улицы Джамбула и Амурского бульвара в Хабаровске застройщик, огораживая стройплощадку, не обеспечил пешеходам возможности для свободного передвижения поставив забор вровень с проезжей частью. О сложившейся ситуации региональному отделению ОНФ сообщила жительница краевого центра Анастасия Бабак.



- Я каждый день на автомобиле двигаюсь по маршруту с площади Серышева по ул. Джамбула и затем поворачиваю на Амурский бульвар. Каждый день я наблюдаю картину, как люди - пешеходы передвигаются по самой проезжей части по ул. Джамбула. Они вынуждены это делать, потому что на углу ул. Джамбула и Амурский бульвар строиться новый дом, и застройщик полностью лишил пешеходов их пешеходной зоны, поставив забор по краю бордюра проезжей части. Как вообще такое возможно? Как можно просто взять и перекрыть для пешеходов часть пути? А впереди зима и вдоль дороги будут лежать, как обычно, сугробы снега, и в этом случае пешеходы вообще будут вынуждены идти по самой дороге? Даже если допустить, что пешеходы должны тогда перейти дорогу и двигаться по другой стороне улицы Джамбула, где есть пешеходная зона, то в этом случае для них нет пешеходного перехода, там развязка трамвайных путей, которая не заасфальтирована, через нее переходить крайне опасно. Просьба разобраться в данном вопросе и вернуть пешеходную зону пешеходам, - указала горожанка.



Общественники обратились в госстройнадзор регионального правительства с просьбой навести порядок на указанном участке. Работы по возведению жилых домов здесь - раньше на этом месте стояли бараки - ведет компания «Талан». Долгое время городская администрация не могла найти инвестора, который согласился бы расселить проблемный микрорайон и построить здесь современное жилье. Приход застройщика был подан как масштабная победа мэрии.



Помимо письма в госстройнадзор, общественники направили обращение и в адрес городской администрации.

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