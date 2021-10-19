Эксперт Максим Бергеля: в Хабкрае нужно развивать лесную и рыбную отрасли вместе

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19 октября 2021, 11:49

Программа развития лесной отрасли в Хабаровском крае должна быть сопряжена с соответствующей программой рыбной отрасли. Такое мнение высказал председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля.

- Достаточно много лесных участков в нашем регионе предоставлено под вырубку в критической близости от нерестовых рек. Я считаю, что в Хабаровском крае должна быть определена приоритетность рыбной отрасли перед лесной. Соответственно, нерестовые реки должны быть обезопасены от тотального выпиливания, - рассказал Максим Бергеля.

Есть такое понятие, как «водоохранные нерестовые леса», то есть леса по берегам нерестовых рек, которые запрещено рубить в промышленных целях. В бассейне Амура это такие крупные реки, как Амгунь, Гур и Анюй. Но, по мнению специалистов, этого явно недостаточно.

- Необходимо сохранять не отдельные участки, а бассейны рек, чтобы они не мельчали, не заиливались, не теряли своего нерестового потенциала, - подчеркнул Максим Бергеля.

О том, что экосистема водных объектов напрямую зависит от окружающего леса, наглядно показала история с санитарными вырубками возле озера Амут, когда «под нож» пошло 110 гектаров реликтового леса

- Вырубили 110 гектаров в уникальном месте, что напрямую повлияло на экосистему озера Амут. Деревья, которым по 100-150 лет, создававшие неповторимый облик этих мест, уничтожены, - рассказал руководитель проекта «Планета тайга» Виктор Решетников.

По мнению рыбаков, для восстановления популяции лосося в Амуре необходимо не только меры регулирования, в том числе и запретительные, но и такие, казалось бы, «непрямые», как сохранение экосистемы.

- Только системный подход ко всем важным аспектам рыбной отрасли могут спасти Амур и дать необходимый рост объемов вылова, - подытожил Максим Бергеля.

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