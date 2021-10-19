В России за сутки умерли максимальное количество за период пандемии людей с подтверждёным COVID-19
19 октября 2021, 11:49
В России за прошедшие сутки от скончались 1015 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Это максимальное количество смертей пациентов от последствий ковида за период пандемии в РФ.
Обновленные данные по ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа предоставил во вторник оперативный штаб. Днем ранее сообщалось о 998 летальных случаях.
За весь период в России умерли 225 325 человек, у которых коронавирус был подтвержден.
За последние 24 часа выявили 33 740 случаев заражения коронавирусом.
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