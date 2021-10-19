«Бессмертный полк» в Хабаровске помог вернуть оградку на могилу ветерана

Хабаровское кладбище регулярно подвергается налетам вандалов. Только в пошлом месяце неизвестные разгромили порядка полусотни памятников. Кроме того, зачастую оградки уносят с могил - «на металл сдать». И то, и другое, безусловно, кощунственно. Родственникам умерших досадно и больно от таких вопиющих происшествий. Но случается и так, что несчастье приводит к людям, которые не только помогают, но и не забывают после, всегда готовы поддержать и прийти на выручку.

9 мая, как и каждый год, хабаровчанка Галина Шишкина пришла на Центральное кладбище на могилу своего отца - ветерана Великой Отечественной войны Михаила Быстрицкого. Но ее взору открылась возмутительная картина.

- Я всегда на День Победы прихожу на могилу к отцу, приношу живые цветы. В этом году, когда я пришла, я увидела на могиле безобразие. Не было ограды, земля разрыта, перекопана. Я расплакалась… как могла, навела там порядок, подмела и пошла в администрацию кладбища, - поделилась Галина Михайловна.

Однако найти следов оградки не удалось, несмотря на то, что частично кладбище оборудовано камерами наблюдения. Очевидно, похитители давно унесли ее и продали. Дальше для Галины Михайловны начались «хождения по мукам»: ни в общественных организациях, ни депутаты помогать - восстанавливать оградку на могиле ветерана - не стали, отправляли только писать заявление в полицию.

- Допустим, напишет она заявление, начнется расследование, в ходе которого выяснится, что виновные лица не установлены, ущерб составил десятки тысяч рублей, а дальше дело закрыто… - констатировал Андрей Белоглазов, член центрального штаба, руководитель штаба регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Хабаровском крае, куда знакомые посоветовали обратиться уже почти отчаявшейся Галине Михайловне.

Она призналась, что сама участвует в шествии «Бессмертного полка» - проносит по улицам краевой столицы портрет своего отца-фронтовика. Но обращаться за помощью в организацию ей ранее не приходилось.

- Я все рассказала Андрею Сергеевичу (Белоглазову - прим. ред.) - со слезами, конечно, с эмоциями… Он не только отнесся с пониманием, успокоил меня, но и тут же помог. Уже совсем скоро меня пригасили понаблюдать, как идет процесс, как восстанавливают ограду. В конце работы на могиле папы были чистота и порядок, была новая красивая оградка, покрашенная, - призналась Галина Шишкина.

Общественник отмечает: помогать людям, которые искренне пришли к тебе за помощью, непременно нужно. В свою очередь, он поблагодарил за содействие Игоря Ерегу, лаву отдела реализации МУП «Специализированный комбинат коммунального обслуживания».