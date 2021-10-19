Сергунина: В Москве начался прием заявок на туристический конкурс «Путеводная звезда»

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19 октября 2021, 11:39

Фото Е. Самарина. Mos.ru

Представители гостиничной и туристической индустрии столицы могут принять участие в конкурсе на присуждение премии «Путеводная звезда», победителей выберут с помощью онлайн-голосования на портале «Активный гражданин».



«Приглашаем представителей туротрасли и смежных сфер поучаствовать в конкурсе. В этом году будет 18 основных и две дополнительные номинации. В некоторых из них премии вручат впервые. Прием заявок завершится 2 ноября, а лауреаты станут известны в декабре», - сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



Отмечается, что попробовать свои силы в конкурсе могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, работающие в Москве. Данную премию ежегодно вручают лучшим экскурсионным проектам, туристическим сервисам, гостиницам и профессионалам отрасли. Сергунина уточнила, что заявки в 2021 году принимаются с 9:00 19 октября по 13:00 2 ноября.



В числе основных номинаций конкурса - «Московский завтрак», «Московские впечатления: выставки и музеи», «Московские впечатления: для детей», «Московское гостеприимство: музеи», «Московское гостеприимство: новая точка притяжения», «Московские впечатления: экскурсии, развлечения», «Московское гостеприимство: туроператор», «Лучшая гостиница «пять звезд», «Лучшая гостиница «четыре звезды», «Лучшая гостиница «три звезды», «Лучший хостел», «Лучший бутик-отель», «Москва в медиа».



Впервые в списке номинаций конкурса представлены «Ресторан русской кухни», «Московская кондитерская», «Московский гастромаркет», «Москва в радиоэфире», а также «Стартап года» от цифрового туристического сервиса Russpass. Кроме того, на церемонии награждения участникам вручат два дополнительных приза в специальных номинациях - лучшему тревел-блогеру и компании, внесшей весомый вклад в развитие детского туризма.



Уточняется, что с 3 по 9 ноября будут рассматриваться поступившие заявки, их оценят по таким критериям, как средняя ежемесячная загрузка туристами или посетителями, количество отраслевых премий за последние пять лет, уровень эпидемиологической безопасности. Ознакомиться со всеми критериями можно на сайте премии (winners.moscow).



Как пояснили в материале, организаторы сформируют шорт-лист - выберут по пять лучших кандидатов в каждой номинации. А победителей определят участники столичного проекта «Активный гражданин». Голосование пройдет с ноября по декабрь в несколько этапов.



Премия «Путеводная звезда» учреждена правительством Москвы в 1999 году. Цель премии - повышение туристической привлекательности столицы. За звание лучших ежегодно борются московские отели, туристические компании, гастрономические проекты, городские фестивали, архитектурные объекты и другие. Победителей конкурса выбирают на основе оценок экспертов, рейтингов мировых систем бронирования, отзывов потребителей и результатов голосования в проекте «Активный гражданин».





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