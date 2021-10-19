«СМИ раздувают истерику» - Олег Шелягов прокомментировал новость об отказе хоронить умерших от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

19 октября 2021, 10:36 Источник: Телеграм-канал Олега Шелягова

Появилась информация о том, что в столице Татарстана сотрудники похоронных бюро отказываются хоронить скончавшихся от ковида и не принимают такие заказы.

В начале пандемии людей хоронили в полиэтиленовых пакетах и закрытых гробах. Теперь же в местных СМИ сообщается, что тела дезинфицируют специальным раствором. Это необходимо для снижения риска заражения, хотя родственникам все равно не рекомендуется находиться с умершим в одном помещении.

Новость прокомментировал владелец холдинга Ritual.RU Олег Шелягов:



«Разумеется, ни в Казани, ни в других города России никто не останется непохороненным. Это просто истерика, которую раздувают СМИ, повышая посещаемость своих сайтов и не задумываясь о последствиях. Журналисты редко страдают избытком социальной ответственности.

В ритуальном же бизнесе ситуация ровно противоположная. Это бизнес ответственных людей, бизнес, в котором уникально высокая доля социальной нагрузки. Поэтому ситуацию, в которой ритуальщики откажутся исполнять свои обязанности я лично представить не могу.

Однако как говорится: «Новость – фейк, да в ней намек». И в Москве, и в регионах есть еще немало «серых», а то и совсем «черных» контор, которые пытаются нажиться на человеческой беде, вымогая деньги у родственников, выставляя нереальные ценники, обманывая клиентов. Отказы действительно встречаются – но это отказ «не смогли обмануть, а по нормальному прайсу работать не хотим», ситуация с ковидом тут вторична или вообще не важна. Работающие в правовом поле таких ситуаций не создают».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости