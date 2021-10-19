Пандемия увеличила количество алкоголиков в России

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19 октября 2021, 10:19

По данным Росстата, два года назад алкогольной зависимостью страдало 1,3 миллиона человек. Несмотря на уменьшение ценовой доступности алкоголя, количество зависимых не уменьшается.



За прошлый год Минздрав России зафиксировал потребление 9 литров алкоголя на одного человека. По неофициальным сведениям, реальная цифра составляет 12 литров крепкого алкоголя или 50 литров пива. Из-за высокой стоимости алкогольной продукции в стране не развито барное употребление. Люди пьют на улице и где придётся.



В 2019 году от употребления алкоголя в стране скончалось более 52 тысяч человек. Смертельные ДТП, связанные с употреблением алкоголя, в статистику не вошли. В прошлом году смертность от алкоголя увеличилась на несколько тысяч человек. Очевидно, подъём связан с пандемией, когда люди стали ограничены в передвижении.



В России пьют намного больше, чем в других странах. Хотя исторически славяне были непьющими. На Руси допускалось употребление только слабоалкогольных напитков в виде браги и медовухи.



По данным NielsenIQ, продажи алкоголя в России будут увеличиваться. В 2020 году они поднялись на 6,1% по сравнению с предыдущим. Помимо официальных производителей российский рынок наводнён «палёной»продукцией. Средняя стоимость одной бутылки нелегальной водки составляет 100 рублей. Её чаще всего приобретают люди с низким уровнем дохода.

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