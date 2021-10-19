Россиянин украл детскую коляску и скрылся на ней с места преступления

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19 октября 2021, 08:48 Анастасия Иванова

Зеленограде похититель украл детскую коляску и попытался на ней скрыться с места преступления. Кража попала на видео, ролик опубликовала пресс-служба окружного УВД.

На видеоролике видно, как мужчина выезжает на коляске из подъезда и сворачивает на тротуар. По данным источника, злоумышленник находился дома у знакомого и увидел коляску на лестничной площадке. Он украл ее, воспользовавшись тем, что никто не наблюдал за этим.

Правоохранители задержали вора по месту жительства. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель. Коляску изъяли и собираются вернуть владельцу. Ущерб составил десять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК России («Кража»). Похититель находится под подпиской о невыезде.

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