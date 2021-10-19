Врач Мясников назвал продукты, которые повышают риск развития рака

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19 октября 2021, 08:28 Анастасия Иванова

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, употребление которых в пищу может повышать риск развития рака.

«Такие продукты официально числятся в списках ВОЗ как канцерогены. То есть колбаса, все колбасные изделия, все сосиски, сардельки, ветчина, всевозможные колбасы и так далее. Туда же относится и соль», — сообщил Александр.

Телеведущий заявил, что список опасных продуктов на самом деле еще шире. По словам Мясникова, рак могут спровоцировать высококалорийные продукты с животными жирами и трансжирами. К ним относятся все «белые» продукты: белый рис, белые макароны, белый хлеб, а также выпечка. Врач объяснил, что их частое употребление приводит к появлению ожирения и диабета и стимулирует рост «нежелательных» тканей.

Мясников дал рекомендацию россиянам каждый день есть полкилограмма овощей и полкилограмма фруктов:т «В овощах особенно важны темно-зеленые, как брокколи, фасоль. А также полезны капуста, рыба, продукты из цельных зерен, крупы, каши, хлеб из цельных зерен и зеленый чай».

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