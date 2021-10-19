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84 года назад не стало отца ядерной физики Эрнеста Резерфорда

, 08:09

84 года назад не стало отца ядерной физики Эрнеста Резерфорда

Ровно 84 года назад не стало известного британского физика Эрнеста Резерфорда. Больше всего общественности он известен как отец ядерной физики.

Эрнест Резерфорд родился 30 августа 1871 в Новой Зеландии. Он был четвертым ребёнком в семье из двенадцати детей. Мальчик с отличием окончил начальную школу и продолжил обучение в Кентербери-колледже. Он обладал удивительной памятью и отличным здоровьем.

Его магистерская работа называлась «Намагничивание железа при высокочастотных разрядах». Физик изобрёл прибор, который называется магнитный детектор и служит приёмником электромагнитных волн.

Он окончил университет в 1894 году, после чего работал преподавателем в средней школе. Резерфорд, заняв деньги на билет до Великобритании, прибыл в Англию в Кавендишскую лабораторию Кембриджского университета и стал первым докторантом её директора.

В 1898 году ученый открыл альфа- и бета-лучи. Летом этого же года научный деятель начал исследование открытого явления радиоактивности урана и тория. Также он занял должность профессора университета в Монреале. Вскоре Резерфорд выдвинул и доказал революционную идею о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада.

 В 1908 году Эрнесту была присуждена Нобелевская премия по химии.

Ученый опубликовал три тома работ экспериментального характера. Эти труды носят названия: «Радиоактивность», «Радиоактивные превращения» и «Изучение радиоактивных веществ». У Резерфорда было много последователей, среди них двенадцать учеников, которые стали лауреатами Нобелевской премии по физике и химии. Самым талантливым из них считается Генри Мозли, показавший физический смысл периодического закона.

 В 1895 году ученый-физик заключил помолвку с Марией Ньютон, она была дочерью хозяйки пансиона в котором и жил сам Резерфорд. А уже в 1901 году у пары родилась дочь, которая в последствие стала женой астрофизика Ральфа Фаулера.

Резерфорд является одним из самых уважаемых учёных в мире. В его честь назван химический элемент номер 104 в периодической системе, астероид и даже кратер на обратной стороне луны.

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