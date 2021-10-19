84 года назад не стало отца ядерной физики Эрнеста Резерфорда

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19 октября 2021, 08:09 Наталья Полянская

Ровно 84 года назад не стало известного британского физика Эрнеста Резерфорда. Больше всего общественности он известен как отец ядерной физики.

Эрнест Резерфорд родился 30 августа 1871 в Новой Зеландии. Он был четвертым ребёнком в семье из двенадцати детей. Мальчик с отличием окончил начальную школу и продолжил обучение в Кентербери-колледже. Он обладал удивительной памятью и отличным здоровьем.

Его магистерская работа называлась «Намагничивание железа при высокочастотных разрядах». Физик изобрёл прибор, который называется магнитный детектор и служит приёмником электромагнитных волн.

Он окончил университет в 1894 году, после чего работал преподавателем в средней школе. Резерфорд, заняв деньги на билет до Великобритании, прибыл в Англию в Кавендишскую лабораторию Кембриджского университета и стал первым докторантом её директора.

В 1898 году ученый открыл альфа- и бета-лучи. Летом этого же года научный деятель начал исследование открытого явления радиоактивности урана и тория. Также он занял должность профессора университета в Монреале. Вскоре Резерфорд выдвинул и доказал революционную идею о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада.

В 1908 году Эрнесту была присуждена Нобелевская премия по химии.

Ученый опубликовал три тома работ экспериментального характера. Эти труды носят названия: «Радиоактивность», «Радиоактивные превращения» и «Изучение радиоактивных веществ». У Резерфорда было много последователей, среди них двенадцать учеников, которые стали лауреатами Нобелевской премии по физике и химии. Самым талантливым из них считается Генри Мозли, показавший физический смысл периодического закона.

В 1895 году ученый-физик заключил помолвку с Марией Ньютон, она была дочерью хозяйки пансиона в котором и жил сам Резерфорд. А уже в 1901 году у пары родилась дочь, которая в последствие стала женой астрофизика Ральфа Фаулера.

Резерфорд является одним из самых уважаемых учёных в мире. В его честь назван химический элемент номер 104 в периодической системе, астероид и даже кратер на обратной стороне луны.

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