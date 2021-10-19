Промплощадку на ЧТЗ превратят в жилой комплекс

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19 октября 2021, 07:53 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено компанией «Голос.Девелопмент»

Этот проект запустит реновацию в Челябинске.

Подписан первый договор о комплексном развитии территории. На промплощадке, которая расположена в Тракторозаводском районе по адресу пр. Ленина, 4б, построят новый жилой комплекс со сквером, инфраструктурой и паркингом. Реализацией проекта займутся «Голос.Девелопмент» и «КОНАР» при содействии администрации города Челябинска. Сообщается, что будет застроено около 4,1 гектар.

В новом квартале обещают уделить особое внимание общественным пространствам. Будут организованы коворкинг, лобби, кофейня и митриумы. Первые этажи здания станут офисные и коммерческими пространствами. Основная концепция пока находится в разработке.

«Важно понимать, что город — это живой организм, который должен развиваться, а территории, которые уже много лет простаивают, должны быть реновированы. Объективно, комплексное развитие территорий – это двигатель прогресса, социального и экономического», — подчеркнула глава Челябинска Наталья Котова.

Напомним, что закон о реновации был утвержден на федеральном уровне в декабре прошлого года. Документ позволяет принимать специальные программы сноса и реконструкции не только ветхоаварийных домов, но и жилых и нежилых помещений, не признанных таковыми, для последующей застройки. В Челябинской области под комплексное развитие территорий сформирован 41 земельный участок. Пилотом в этой работе станет Челябинск.

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