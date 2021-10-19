Росстат намерен изменить методы оценки финансового положения многодетных семей и пожилых граждан

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19 октября 2021, 07:40 Источник: РБК

фото: pixabay.com

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) намерена изменить методы оценки финансового положения многодетных семей и пожилых граждан. Планируется провести исследования доходов населения и подготовить рекомендации.

При измерении доходов населения планируется учитывать разные доходы, в том числе социальную помощь в натуральном виде.

Лонгитюдный метод означает, что наблюдением охватываются одни и те же респонденты на протяжении долгого времени, не менее одного года. Применять лонгитюдный подход планируется с 2022 года.

Росстат разместил на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию программ и методов проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных целевых демографических групп населения». Работа должна быть выполнена к середине декабря 2021 года, - передает РБК.

Как отмечает Росстат, выборочное наблюдение доходов важно, потому что его данные могут использоваться при разработке мер социальной и демографической политики, количественного измерения их эффективности, улучшения мониторинга реализации приоритетных нацпроектов и госпрограмм.

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