Сергунина: Число партнеров столичного благотворительного сервиса за год выросло почти в 10 раз

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18 октября 2021, 21:29

Фото из открытых источников

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что партнерами столичного благотворительного сервиса mos.ru уже стали 55 организаций, за год их число выросло почти в 10 раз.



«Партнерами благотворительного сервиса стали уже 55 организаций. Когда мы только запускали эту цифровую площадку, москвичи могли помочь подопечным шести фондов. За год их число выросло почти в 10 раз. Количество отправленных им пожертвований сейчас превышает 30 тыс. Мы видим, что такой формат удобен и востребован. Отмечу и просветительскую функцию сервиса: у фондов есть возможность рассказать о своих программах широкой аудитории, а у людей - ближе познакомиться с теми, кто помогает другим»,- подчеркнула Наталья Сергунина.



Отмечается, что сервис был запущен в середине октября 2020 года, через него можно перечислять деньги благотворительным фондам, минимальная сумма перечисления составляет 50 руб.



«Столичный благотворительный сервис - первый в мире подобный цифровой проект, созданный государством. Его эффективность высоко оценили российские и зарубежные эксперты, за год работы он получил уже несколько значимых наград. Так, в январе 2021 года благотворительный сервис стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards. Ежегодно ее вручают организациям и людям, реализующим инновационные решения, которые оказывают большое влияние на общество. В мае он удостоился премии German Innovation Award, а в июне получил сразу две российские награды, став лучшим социальным проектом России, а также лауреатом премии CIPR Digital в номинации «Лучший цифровой сервис». В сентябре сервис отметили премией Communitas Awards в номинации «Лидерство в служении обществу»,- сообщается на официальном сайте мэра Москвы.





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