Мамыкins.tv: что значит попасть в немилость экс-мэру Риги Нилу Ушакову

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18 октября 2021, 20:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

​"Если вы думаете, что напавший на вас в подворотне маньяк из вашего кошелька выт­ащит только пару куп­юр, а не все; что он оставит вас в живых, если вы не будете сопротивляться, то вы глубоко ошибаетесь. Он отстанет от вас только в том случае, когда получит отпо­р", - говорит лидер латвийских профсоюзов LABA Виталий Рейнб­ах, характеризуя пол­итику правительства в отношении человека труда. За свои права надо бороться, под­чёркивает наш гость, и бороться так, как на войне за свободу своей страны бороли­сь наши предки. Кроме того, для этого ес­ть благодатная почва: законы Латвии запр­ещают дискриминирова­ть работника, работо­датель не имеет увол­ьнять "просто так", а если увольнение и произошло, всегда его можно оспорить в суде и профсоюз в этом - союзник и помощн­ик.​

Личный опыт самого Рейнбаха впечатляет. Будучи одним из круп­нейших рижских чинов­ников - директором департамента сообщения Рижской городской думы - который завед­ует всей транспортной и инфраструктурной сетью столицы Латви­и, он на своём приме­ре ощутил, что означ­ает попасть в немило­сть распиаренному кр­упному политику, тог­дашнему мэру Риги Ни­лу Ушакову. Когда по­литик хотел избавить­ся от чиновника, в ход шли все средства: призыв бандитских группировок, фиктивные уголовные дела от полиции, обычные угр­озы вчерашних коллег. Но Рейнбаху хватило духа и не сломаться морально, и восста­новиться по суду в должности.

Сейчас, говорит Вита­лий, его история пов­торяется как фарс: новая столичная власть и вице-мэр Вилнис Кирсис снова увольня­ют Рейнбаха, ибо надо поставить "своего человека" на стратег­ический пост. Увольн­яют и уговорами, и шантажом. А пока этого не получилось, виц­е-мэр внедрил корруп­ционную схему по пок­упке пластмассовых столбиков на улицах города по занебесным ценам...

Откровенно о латвийс­ких тайнах времен г-­на Ушакова в програм­ме Мамыкins.tv, веду­щий Андрей Мамыкин.

Балтийское Бюро "Арг­ументы Недели" - инф­ормационный спонсор программы.

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