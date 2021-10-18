Мамыкins.tv: что значит попасть в немилость экс-мэру Риги Нилу Ушакову

"Если вы думаете, что напавший на вас в подворотне маньяк из вашего кошелька вытащит только пару купюр, а не все; что он оставит вас в живых, если вы не будете сопротивляться, то вы глубоко ошибаетесь. Он отстанет от вас только в том случае, когда получит отпор", - говорит лидер латвийских профсоюзов LABA Виталий Рейнбах, характеризуя политику правительства в отношении человека труда. За свои права надо бороться, подчёркивает наш гость, и бороться так, как на войне за свободу своей страны боролись наши предки. Кроме того, для этого есть благодатная почва: законы Латвии запрещают дискриминировать работника, работодатель не имеет увольнять "просто так", а если увольнение и произошло, всегда его можно оспорить в суде и профсоюз в этом - союзник и помощник.
Личный опыт самого Рейнбаха впечатляет. Будучи одним из крупнейших рижских чиновников - директором департамента сообщения Рижской городской думы - который заведует всей транспортной и инфраструктурной сетью столицы Латвии, он на своём примере ощутил, что означает попасть в немилость распиаренному крупному политику, тогдашнему мэру Риги Нилу Ушакову. Когда политик хотел избавиться от чиновника, в ход шли все средства: призыв бандитских группировок, фиктивные уголовные дела от полиции, обычные угрозы вчерашних коллег. Но Рейнбаху хватило духа и не сломаться морально, и восстановиться по суду в должности.
Сейчас, говорит Виталий, его история повторяется как фарс: новая столичная власть и вице-мэр Вилнис Кирсис снова увольняют Рейнбаха, ибо надо поставить "своего человека" на стратегический пост. Увольняют и уговорами, и шантажом. А пока этого не получилось, вице-мэр внедрил коррупционную схему по покупке пластмассовых столбиков на улицах города по занебесным ценам...
Откровенно о латвийских тайнах времен г-на Ушакова в программе Мамыкins.tv, ведущий Андрей Мамыкин.
Балтийское Бюро "Аргументы Недели" - информационный спонсор программы.
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