Квартиры в центре Москвы, оскорбления и долги: как судятся российские звезды

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18 октября 2021, 20:52 Источник: pravo.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Известные артисты и певцы, как и обычные люди, женятся и разводятся, причем иногда дело доходит до суда. Помимо этого, им приходится защищать авторские права и собственное достоинство.



Суд между бывшими супругами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко растянулся на три года. Предметом спора стали шесть квартир в центре Москвы, машино-места и участок площадью 3000 кв. м с особняком. Общая стоимость активов составляет около 700 млн руб. Суд постановил разделить имущество поровну, но спор между бывшими супругами продолжается.



После смерти народного артиста СССР Алексея Баталова в 2017 году часть его имущества отошла «друзьям семьи» — артистке Наталье Дрожжиной и ее мужу юристу Михаилу Цивину. В настоящее время следователи СКР готовятся передать в суд материалы дела о мошенничестве. Оказалось, что Дрожжина и Цивин якобы обманом заставили вдову актера подписать договоры пожизненного содержания с иждивением. Предметами соглашений стали три объекта жилой и нежилой недвижимости в центре Москвы. Вмешательство столичного прокурора помогло признать такие договоренности недействительными и вернуть имущество родным Баталова.



Зачастую знаменитости сталкиваются с проблемами, которые касаются вопросов авторского права, защиты чести и достоинства. Алла Пугачева зарегистрировала на себя бренд «Кристина» на 18 классов товаров и услуг еще в 1997 году. Тем временем появилось ООО «Кристина», которое занимается производством хлеба и кондитерских изделий. Основала его предприниматель Кристина Мартиросян.



Прошлым летом суд постановил полностью удовлетворить иск Мартиросян и частично прекратить охрану товарного знака Пугачевой «Кристина». Причиной явилось то, что Пугачева не использует товарный знак в сферах производства хлебобулочных и кондитерских изделий.



Певица Земфира летом 2021 года подала в Центральный районный суд г. Калининграда иск на 1,5 млн руб. о защите чести и достоинства против писателя и музыканта Евгения Гришковца. Поводом для обращения стало его интервью в программе «Би Коз», где ответчик прокомментировал новый альбом Земфиры.



«Когда человек позволяет себе все, когда решает вопрос «я могу сделать все», я могу вытащить из себя все что угодно, все без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь. Она наркоманка, и это наркоманские песни», — заявил Гришковец.



В иске Земфиры отмечалось, что распространенные сведения «носят порочащий характер, символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение — наркоманию — и не соответствуют действительности, поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамзанова З. Т. является «наркоманкой». Также истец утверждала, что слова Гришковца негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников.



Певец Моргенштерн стал ответчиком в споре о защите авторских прав. Поводом к разбирательству стал ролик в тиктоке, в котором рэпер соединил строчки из песни «Владимир Путин — молодец» со словами из собственного трека «Новый мерин». Автор композиции о российском президенте Олег Лихачев взыскал с Моргенштерна 300 000 руб. за то, что тот исполнял его произведение без разрешения.



Иногда судебные споры с участием российских звезд выходят за пределы отечественной юрисдикции. Так, летом 2021 года Московский городской суд утвердил «мировую» между латвийским банком ABLV Bank и Филиппом Киркоровым. Певец задолжал кредитной организации €780 000 по ипотечному займу, который брал для покупки квартиры. Интересно, что ABLV Bank ликвидировали в 2018 году. Как пояснял представитель Киркорова Александр Добровинский, из-за закрытия банка реквизиты для погашения долга изменились, поэтому его клиент перестал платить. При этом певец не отрицал наличие долга и был готов рассчитаться с ним.





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