Аксенов считает, в период с 1991 по 2014 г Украина аннексировала Крым​

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18 октября 2021, 19:05 Источник: Аргументы недели-Крым

Впервые глава региона опубликовал его сегодня, вспоминая 100-летие образования Крымской АССР.

АКСЕНОВ напомнил – в 1921 году была «образована Автономная Крымская Социалистическая Республика как часть РСФСР» и что решение об этом принималось на фоне тяжелых последствий гражданской войны и что оно соответствовало тогдашним реалиям. АКСЕНОВ провел параллель – «Не случайно события 1921 года эхом отозвались в январе 1991-го, когда крымчане в ходе первого в истории СССР референдума единодушно проголосовали за восстановление Крымской автономии в составе Союза. Это стало первым шагом на пути к возвращению Крыма домой, в Россию».

Говоря о современном Крыме Сергей АКСЕНОВ попросил обратить внимание что сейчас республика обладает большими полномочиями в составе России и что таких горизонтов не было ни в 1921 году, «ни тем более в период украинской аннексии полуострова».

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