В Краснодарском крае выросло число социально ориентированных предпринимателей

Аргументы Недели → Общество 13+

18 октября 2021, 17:55

На Кубани за первые шесть месяцев текущего года существенно выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающегося решением социальных вопросов граждан и общества. Количество субъектов малого и среднего бизнеса, имеющего официальный статус социального предпринимательства, увеличилось с 11 до 50.

Об этом сообщила председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова на пленарном заседании в минувшую пятницу, 15 октября. Как напомнила Любовь Попова, официальное определение «социальное предпринимательство» появилось в России в 2019 году. Это коммерческая деятельность, способствующая решению социальных проблем граждан и общества.

Так, социальный бизнес может работать в сфере культуры, экологии, образования, в социальной сфере: осуществлять уход за больными и пожилыми людьми, создавать различные сервисы для лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставлять рабочие места социально незащищенным слоям населения.

Как и некоммерческие организации, социальный бизнес может получать господдержку.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 августа 2021 года, 50 субъектов малого и среднего бизнеса на Кубани имеют официальный статус социального предпринимателя. Всего в Краснодарском крае на сегодняшний день зарегистрировано 267 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

Всего на Кубани зарегистрировано 267 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как отметила Любовь Попова, вопросы развития рынка поставщиков социальных услуг требуют особого внимания. А согласно поручению Президента РФ, доля некоммерческих организаций должна составлять не менее 10 процентов от общего количества участников этой отрасли.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости