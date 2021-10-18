В Хабаровске ищут ответственных за опасные колодцы

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18 октября 2021, 18:01

Семь открытых колодезных люков обнаружили активисты Народного фронта в микрорайоне посёлок имени Горького в Хабаровске. О том, что на заброшенном пустыре на пересечении улиц Горького и Ломоносова находятся аварийные объекты, фронтовикам рассказали волонтеры поискового отряда «Лига-спас». Заброшенные колодцы они обнаружили во время мероприятий по поискам исчезнувшего человека.

- В июне мы искали в этом районе пропавшего пенсионера, в том числе прочесывали и данный пустырь. Так как растительности здесь много, а поиски проводились в ночное время, и я провалилась в один из колодцев. Ногу распорола, ее пришлось зашивать хирургам, а всего через пол часа аналогичным образом был обнаружен и второй колодец. К счастью в том случае обошлось без серьезных травм. Я написала заявление в полицию. МВД в ответ сообщили, что не могут выяснить кому принадлежат эти сооружения, поэтому повода для возбуждения уголовного дела не видят. Я обратилась в Народный фронт, - рассказала пострадавший волонтёр поисково-спасательного отряда «Лига-спас» Виктория Пышонкина.

Нак месте общественники нашли еще пять аварийных колодцев. Через дорогу от злополучного пустыря расположен Академический лицей, а аварийные колодцы невозможно заметить в высокой траве.

По результатам проведённой проверки фронтовики обратились в прокуратуру, но оперативно решить проблему не удалось. До сих пор городская администрация и водоканал не могут найти того, в чьём ведении находятся колодцы. Нет даже плана, на который они нанесены.

- Ни в администрации города, ни в водоканале нет информации об этих объектах. Завод имени Горького, ранее обслуживавший сети микрорайона передал их водоканалу в 2007 году, однако данные колодцы они не передавали. Местные жители говорят о том, что ранее, на пустыре находились ясли и детский сад, однако никакого плана подземных коммуникаций этих учреждений городская администрация найти не смогла. В результате, найти ответственных, которые ликвидируют опасные колодцы не получается уже четыре месяца, а мэрия и водоканал от этой ответственности открещиваются, - рассказал Сергей Кузнецов, волонтёр Хабаровского РО ОНФ.

Активистам удалось добиться того, чтоб были засыпаны два колодца находящиеся ближе всего к лицею. Представители ОНФ собираются самостоятельно обследовать пустырь, площадь которого составляет несколько гектар и составить точную карту расположения заброшенных колодцев. Местные жители говорят, что их на этой территории более десятка. После того, как карта будет составлена, фронтовики передадут документ в городскую администрацию и прокуратуру железнодорожного района. В ОНФ обещают сформировать карту до конца октября.

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