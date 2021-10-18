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Резолюция Европарламента: все страны Евросоюза должны признать однополые браки

, 16:13 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Резолюция Европарламента: все страны Евросоюза должны признать однополые браки
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Все страны Евросоюза должны признать однополые браки или партнерские отношения, зарегистрированные в других странах альянса. Такую резолюцию принял ЕП.

Как такая резолюция может отразиться на Латвии?

«Этот вопрос в большей степени стал актуален в ситуации пандемии, когда мы видим, что у однополых семей есть трудности снова объединиться. Парламент всегда реагирует на такие вещи», - заявила Марта Рибеле, руководитель Бюро ЕП в Латвии.

Насколько данная резолюция имеет юридическую силу?

«Сама по себе резолюция не имеет юридической силы, но напоминает о нескольких принципах. Один из них – решение суда ЕС имеет силу. Резолюция как раз отзывается на решение суда, например, Румынии, когда партнеры, поженившиеся в Бельгии, не смогли получить вид на жительство в Румынии. Это рекомендация. ЕП не может заставить. Латвия – демократическая структура», - заявила Вита Анда Терауда, глава комиссии Сейма по европейским делам.

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