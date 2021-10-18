Вице-мэр Владимир Ефимов: Москвичи могут приобрести квартиру у города

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18 октября 2021, 15:59

По результатам января — сентября текущего года Москва реализовала на городских аукционах почти две тысячи квартир общим метражом свыше 90 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За период с начала января по конец сентября этого года москвичи и представители столичного бизнес-сообщества приобрели у Москвы 1846 квартир, принадлежащих городу. Кроме того, сегодня Москва предлагает горожанам купить ещё более шестисот жилых объектов в разных районах столицы — сейчас город собирает заявки на лоты, чтобы впоследствии провести аукцион.

«На открытый аукцион попадают те квартиры, которые невозможно предоставить в рамках московских жилищных программ. Например, они не соответствуют по площади, состоянию или своему территориальному расположению», — пояснил заммэра Владимир Ефимов.

Вице-мэр также добавил, что все средства, поступающие в бюджет Москвы от реализации жилого имущества на городских торгах, направляются на финансирование строительства жилья по программе реновации, а также на улучшение жилищных условий москвичей.

Приобрести квартиру у города может любой москвич: физическое или юридическое лицо, а также индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо зарегистрироваться на Инвестиционном портале Москвы и оплатить задаток. Кроме того, на самом Инвестпортале можно заранее ознакомиться с актуальными лотами, просмотреть их характеристики и фотографии, а некоторые объекты можно осмотреть онлайн в режиме виртуального тура.

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