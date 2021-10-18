Собянин рассказал о строительстве в Москве спортивных центров мирового уровня

Аргументы Недели → Общество 13+

18 октября 2021, 15:16

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с итогами строительства многофункционального спортивного комплекса «Чкалов Арена» на улице Летная в районе Покровское-Стрешнево.



«Когда награждали олимпийских чемпионок, говорили о том, что в Москве нет специализированного зала для фехтования. Вот так срослось одновременно, что, действительно, зал получился, появился, и появился высокого качества. Вообще в Москве появляется очень много первоклассных центров (спортивных) мирового уровня», - сказал Сергей Собянин.



Мэр привел в пример комплекс «Чкалов Арена», который построен за счет частных инвестиций во взаимодействии с городскими властями.



«Такой частный проект, который здесь реализован, в Тушино, один из уникальных. Рядом футбольная арена «Спартак», здесь «Чкалов Арена» - большой комплекс, включающий самые разнообразные виды спорта, начиная от плавания, фехтования, гимнастики, фигурного катания, хоккея. Для спортсменов хорошо и, конечно, для большого количества людей, которые проживают рядом и будут проживать», - добавил Сергей Собянин.



Он также выразил благодарность инвесторам и министерству спорта, которое участвовало в реализации этого проекта.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что комплекс «Чкалов Арена» построен на территории бывшего Тушинского аэродрома, где появится новый район. Уже построен крупнейший московский бизнес-парк «Ростех-Сити», возводятся жилые дома, детские сады, школы, другие социальные и общественные объекты. На площади свыше 200 га планируется создать комфортные условия для проживания около 40 тыс. человек и порядка 30 тыс. рабочих мест. Общий фонд застройки нового района превысит 2 млн кв. м недвижимости.



Проект также включает создание городских парков и общественных пространств на набережной Москвы-реки. Завершить реализацию проекта комплексного освоения территории бывшего Тушинского аэродрома планируется до 2032 года.



Строительство многофункционального спортивного комплекса «Чкалов Арена» было начато в сентябре 2019 года и завершено в мае 2021 года. Инвестор - компания Asterus (Vi Holding). Проектировщик и генподрядчик - ООО «Анттек».



Спорткомплекс общей площадью 32,8 тыс. кв. м имеет переменную этажность три-пять этажей и состоит из нескольких блоков - с раздевалками, медицинскими кабинетами, тренерскими и судейскими помещениями. В здании размещены ледовая арена с трибунами на 126 мест, центр хоккейной подготовки, центр художественной гимнастики, универсальный спортивный зал, центр фехтования на 12 фехтовальных дорожек, фитнес-центр с 25-метровым бассейном.



Отмечается, что начиная с 2011 года в рамках реализации государственной программы «Спорт Москвы» в столице построено порядка 150 объектов спортивной инфраструктуры.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости