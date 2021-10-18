День отцов для каждой третьей семьи может стать лишь поводом для нервных срывов

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18 октября 2021, 15:06 Источник: Новая газета

Фото: pixabay.com

В России учредили новый официальный праздник — День отцов, отмечать который теперь полагается каждое третье воскресенье октября. Что с этим не так?

На примере Дня матери, 8 марта и 23 февраля мы знаем, как такие праздники положено отмечать в школах. Поздравительные концерты, изготовление открыток, заучивание стихов. Это обязательная программа, ведь сверху спустили план — непременно провести тематическое мероприятие.

Вот только праздником это будет далеко не для всех. Вероятно чиновники забыли или просто не учли, что отцов в нашей стране намного меньше, чем матерей. Каждая третья семья — неполная. Не говоря уже о круглых сиротах. Более 5 млн — матери-одиночки с детьми, под опекой — 237 тыс. несовершеннолетних, усыновленных — 115 тыс., в сиротских учреждениях находятся 60 тыс. ребят. Для всех них День отца может стать сильным стрессом. Даже многие семьи, в которых отец как бы имеется, видят его редко — чаще всего мужчины где-нибудь на вахте или еще хуже — в запое или в тюрьме.

В 2014 году в Красноярском крае второклассник-сирота Константин Чернов сбежал из школы после того, как его заставили читать стихотворение ко Дню матери. Маму мальчика убили за несколько лет до этого. Все, включая учителей, это знали. Лишь спустя годы Костю нашли мертвым в пожарным резервуаре прямо во дворе учебного заведения.

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