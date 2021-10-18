В краевой Общественной палате подвели итоги работы с начала года

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18 октября 2021, 13:21

Предварительные итоги работы в 2021 году подвели в Общественной палате (ОП) Краснодарского края. О деятельности ОП в течение трех кварталов текущего года говорили участники пленарного заседания, состоявшегося в Краснодаре.

— Привлечение к работе представителей самых разных отраслей позволяет оперативно и комплексно решать общественно значимые задачи — от контроля за безопасностью на детских игровых площадках до привлечения в край инвестиций, — пояснила председатель краевой Общественной палаты Любовь Попова.

Как напомнила Любовь Попова, в составе ОП функционируют девять комиссий, курирующие все сферы жизни Краснодарского края. Эксперты палаты анализируют состояние трех десятков отраслей, в числе которых здравоохранение, некоммерческий сектор, благотворительность, поддержка семьи и детства, культура, наука и образование, спорт, экология, ЖКХ, сельское хозяйство и развитие села, инвестиции, промышленность, строительство, малый и средний бизнес, СМИ, противодействие коррупции, межнациональные отношения и многое другое.

Так, с начала года благодаря работе экспертов ОП в четырех районах Кубани (Мостовском, Крымском, Тимашевском и Северском) увеличилась площадь лесопарковых зон. Кроме того, в регионе реализованы проекты по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и социализации детей с ментальными расстройствами.

Для работы на выборах в Госдуму Общественной палатой были подготовлены более трех тысяч общественных наблюдателей, в дни голосования 17, 18 и 19 сентября круглосуточно работал Центр общественного наблюдения, способствовавший максимально прозрачному проведению выборов.

Как отметила Любовь Попова, члены ОП КК также участвовали в экспертизе готовящихся законопроектов, что позволяет избавиться от устаревших и избыточных требований законодательства.

Работа экспертов ОП будет продолжаться, подчеркнула Любовь Попова.

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