Депутаты Власов и Сипягин предложили установить цены за обучение в вузах в размере восьми прожиточных минимумов

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18 октября 2021, 13:48 Источник: RT

студент, фото: pixels.com

Депутаты Госдумы Василий Власов и Владимир Сипягин обратились к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову с просьбой установить допустимые цены на обучение в университетах.

Авторы отметили, что в московских вузах стоимость годового обучения может доходить до 500 миллионов рублей и более, что в 20-30 раз больше прожиточного минимума. Кроме того, в письме говорится, что похожая ситуация наблюдается в регионах, где цена за год обучения может доходить до 15 прожиточных минимумов. Депутата пояснили, что это колоссальные средства, которые люди вынуждены тратить на протяжении нескольких лет.

«В целях повышения доступности высшего образования просим вас оценить целесообразность введения для государственных высших учебных заведений предельно допустимого потолка годовой цены за обучение в размере восьми прожиточных минимумов, установленных в регионе нахождения образовательного учреждения», - цитирует текст обращения RT.

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