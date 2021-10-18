Двое челябинцев вошли в число «Лидеров России»

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18 октября 2021, 12:41 Татьяна Михайлова

Евгений Селецкий. Фото предоставлено организаторами

Вячеслав Вагин и Евгений Селецкий стали победителями трека «Бизнес и промышленность».

Подведены итоги треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Региональные финалы для представителей УрФО состоялись в Екатеринбурге.

Как прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, победу одержали 20 участников, из них 12 победителей — в треке «Бизнес и промышленность» и 8 — в треке «Государственное управление». В 2022 году им предстоит стать участниками суперфинала, который объединит победителей из других округов и треков конкурса «Лидеры России».

Двое южноуральцев стали одними из лучших при прохождении трека «Бизнес и промышленность». Это главный специалист компании «Атомстройэкспорт» инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Вагин и директор Южно-Уральского территориального центра фирменного транспортного обслуживания филиала ОАО «РЖД» Евгений Селецкий.

Добавим, что в нынешнем сезоне конкурса «Лидеры России» на окружных финалах треков «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» Челябинскую область представляли 35 финалистов.

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