Андрей Бочкарёв: С начала года в Москве построено 64 объекта социальной инфраструктуры

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18 октября 2021, 11:55

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что с начала года в столице введено в эксплуатацию 64 объекта социальной инфраструктуры различного назначения.



«С начала этого года в Москве введено в эксплуатацию 19 детских дошкольный учреждений, 20 школьных зданий, шесть объектов здравоохранения, 16 спортивных объектов и три объекта культуры», – рассказал Андрей Бочкарёв.



По его словам, суммарная площадь введенных соцобъектов составила порядка 500 тыс. кв. метров.



«В числе объектов, введенных в последние месяцы, можно отметить общеобразовательную школу на 1300 мест в поселении поселение Сосенское Новой Москвы и детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену с женской консультацией на улице Речников в районе Нагатинский Затон на юге столицы. Кроме того, в поселении Московский появилась подстанция скорой медицинский помощи на 20 машин, а на Новоорловской улице в районе Ново-Переделкино - Ледовый дворец «Арктика», – добавил Андрей Бочкарёв.



По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Лёвкина, строительство социальных объектов помогает формировать в городе комфортную и доступную городскую среду и является приоритетной задачей московских градостроителей.



«Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что с начала года в столице уже введено в эксплуатацию более десяти миллионов квадратных метров недвижимости. По итогам года в столице будет введено около шести миллионов квадратных метров жилья, что станет рекордом за всю историю города. Показатели ввода социальных объектов по итогам 2021 года могут также могут приблизится к прошлогодним рекордным цифрам», - добавил Сергей Лёвкин.



Ранее Андрей Бочкарёв сообщал, что в Москве планируется построить более 200 социальных объектов в 2022-2024 годах.





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