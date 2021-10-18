Возможные штрафы за отказ от вакцинации и «хохлома» Рогозина. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

18 октября 2021, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



В России побит рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией и смертей от COVID-19



В конце недели Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что общее количество зараженных инфекцией нового типа в России составило уже около 8 млн человек. За сутки ежедневно фиксировалось более 1000 летальных исходов и свыше 33000 случаев инфицирования. Главы целого ряда регионов России объявили о новых ограничениях в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.



Тем временем вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации.



«Мы уже давно привыкли, что платим за свои вредные привычки - акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжёлым грузом ложатся на систему здравоохранения», - заявил он. По его мнению, штраф за уклонение от прививки в размере 5 тысяч рублей в месяц «вполне адекватный».



На предложение вирусолога отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Введение штрафов за отказ от вакцинации в России он назвал «нереальным».



Светоч российской телепропаганды Дмитрий Киселев заявил, что возмущен лечением невакцинированных от COVID-19 людей за счёт государства. По его словам, на лечение заболевших коронавирусом в России было дополнительно выделено 110 миллиардов рублей. Киселев считает, что если бы у россиян выявился коллективный иммунитет, то эти деньги можно было бы потратить на школы, дороги и на решение экологических проблем. О том, сколько и куда денег можно было потратить в стране при реальной борьбе с коррупцией, Дмитрий Киселев почему-то умолчал.



Стоит отметить, что сам телеведущий ранее вакцинировался. После этого он заразился и переболел ковидом.



Не дремлют пропагандисты и с другой стороны российской границы. Британское издание The Sun сообщило, что формулу для вакцины «Спутник V» украли у фармацевтической компании Oxford/AstraZeneca «шпионы Путина».





Как Путин покашлял и напугал Матвиенко



Владимир Путин сообщил, что из-за активного движения он покашливает в прохладную погоду. Ранее эта особенность президента всерьез насторожила председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко.



«Вы покашливали... Мы все заволновались. У нас на неделе международный женский форум, мы Вас очень ждём», - взволновалась она.



Путин заверил, что «ничего страшного не происходит», призвал Матвиенко не беспокоиться и заявил, что у него со здоровьем всё в порядке.





Россия стала лидером по количеству заражённых ВИЧ



На прошлой неделе стало известно, что не единым коронавирусом больна Россия. Роспотребнадзор сообщил, что в нашей стране выявляется рекордное количество заболеваний вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). По сравнению с Евросоюзом в России количество заболевших ВИЧ в 10 раз больше. Этим вирусом заражены свыше 1 миллиона россиян.



Сообщается, что рекордсменом по распространению ВИЧ внутри страны является Кемеровская область. Здесь на каждые 100 тысяч здоровых человек приходится 125 инфицированных.





Мишустин признал эффективными меры по сдерживанию цен на продовольствие в России



Оказалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин в целом доволен действиями правительства по сдерживанию цен на продукты питания.



«Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными», - заявил он.



Мишустин признал, что по этой теме «все равно возникает очень много вопросов», при этом он подчеркнул, что цены на продукты питания растут во всем мире. В то же время эксперты отмечают, что производителям стало выгоднее продать свой товар за рубеж, чем реализовать его внутри страны.





Фейсбук защищает Украину от «хохлов»



Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин всё-таки сдержал свое слово: госкорпорация раскрасила ракету «Союз-2.1а» под хохлому. Событие это приурочили к 800-летию Нижнего Новгорода.



Об этом достижении «Роскосмоса» незамедлительно сообщил популяризатор космонавтики Виталий Егоров в социальной сети Фейсбук. Но чуть позже его пост был заблокирован. Оказалось, что Фейсбук признал слово «хохлома» проявлением ненависти к украинцам.



Напомним, что ранее главный тренер футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов сообщал, что американская соцсеть блокирует посты с его фамилией, поскольку считает ее оскорблением жителей Украины.



Стоит отметить, что автор читаемого вами обзора новостей с такой проблемой в Фейсбуке пока еще не сталкивался.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости