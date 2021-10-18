Собянин: Выбросы вредных веществ в атмосферу Москвы сегодня вдвое ниже, чем 10 лет назад

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18 октября 2021, 11:16 Источник: sobyanin.ru

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии энергетического комплекса Москвы.



«В общественном сознании большие города представляются сгустками проблем. Считается само собой разумеющимся, что они наносят максимальный ущерб экологии.



Но если корректно посчитать, то выяснится удивительная вещь. Жители больших городов оставляют гораздо меньший экологический след, по сравнению с жителями небольших поселений», - написал Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте.



По его словам, ничего удивительного в этом нет.



«На самом деле за счет концентрации населения эффективность расходования энергии в мегаполисах гораздо выше, чем в малых городах или в селе», - пояснил Сергей Собянин.



Он отметил, что с 1990 года население Москвы увеличилось на треть. Но при этом эмиссия CO2 уменьшилась на четверть. А выбросы вредных веществ в атмосферу сегодня в 2 раза ниже, чем 10 лет назад.



«Развитие мегаполисов – не препятствие, а ключ к решению многих экологических проблем.



Об этом мы говорили в ходе Российской энергетической недели», - заключил мэр столицы.





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