У пластовчан и магнитогорцев самые высокие зарплаты среди южноуральцев

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18 октября 2021, 11:09 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В среднем жители Челябинской области получают 45855,4 рубля в месяц. Такие данные за январь-июль 2021 года представила региональная Контрольно-счетная палата.

Специалисты ведомства сравнили уровень зарплат южноуральцев за 7 месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что в 2021 году показатель вырос на 7,5%.

Самые высокие заработные платы зафиксированы в Пластовском районе (77741,0 рублей) и Магнитогорске (51915,1 рублей). Меньше всех получают жители Усть-Катава (29603,6 рублей) и Троицкого района (27311,9 рублей). Челябинцы зарабатывают в среднем 48621,4 рублей в месяц.

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