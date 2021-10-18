Нуждающимся и бедным могут предложить электронный социальный сертификат

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18 октября 2021, 10:38

Правительство расширило пакет социальной поддержки малоимущим семьям с детьми. Однако это не решило проблему доступности продуктов питания. В то же время в Министерстве труда РФ считают введение продуктовых карточек преждевременным решением.



Помимо продуктов граждане нуждаются в других товарах и услугах, которые также должны реализовываться через социальный пакет, полагают эксперты. Чиновники Минпромторга, в рамках программы борьбы с бедностью, предлагают введение электронного социального сертификата. Нуждающимся семьям можно было бы переводить деньги для приобретения социально значимых товаров: одежды и обуви, лекарственных средств и медицинских препаратов, питания для беременных женщин и путёвок для отдыха и оздоровления. Практика использования таких сертификатов уже имеется в ряде регионов страны. Так, в Санкт-Петербурге нуждающимся семьям с детьми переводят на электронный сертификат пособия для приобретения детских товаров.



В Счётной палате социальные пособия считают самым эффективным средством борьбы с бедностью, особенно в условиях пандемии.

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