Forbes о газовом кризисе в ЕС: Европа сама нанесла себе удар, Россия этим пользуется, устроив «энергетический покер»

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18 октября 2021, 10:40 Источник: Forbes

Заправка во Франкфурте. Цены на бензин достигли исторического максимума. Фото: GlobalLook

В «Форбс» вышла статья о беспрецедентном энергетическом кризисе в Европе, который может иметь тяжелые экономические, социальные и политические последствия.

Как пишет американский политолог и журналист Ариэль Коэн, ключевые причины кризиса – «высокомерие зеленой политики» ЕС и «бескомпромиссный энергетический покер» России. Эксперты озабочены тем, что Европа совершила слишком быстрый переход от традиционных источников энергии к возобновляемым. Последствия особенно заметно проявились сейчас, во время резкой смены погодных условий.

Также сказались экстремальная жара и продолжительные зимы, сбои в цепочке поставок, низкий уровень региональных запасов, а также возобновление спроса на энергию после застоя из-за пандемии.

«У Владимира Путина может быть причина открыть бутылку шампанского в связи с санкциями ЕС в отношении Кремля. Он говорит, что Европа сама нанесла себе рану. Возможно, он и прав», – пишет политолог.



Экспортеры газа, такие как Катар и Россия, отмечает Коэн, воспользовались кризисом в Европе. Причем, Катар предпочитает клиентов из Восточной Азии, которые больше платят. Европе приходится увеличивать цены на импорт. Россия же извлекает выгоду из сложившей ситуации – Европа готова на поставки газа по «безумным ценам». Кроме того, Кремль использует нехватку газа в ЕС, чтобы доказать необходимость «Северного потока-2».

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