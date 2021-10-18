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В России вступили в силу новые правила газификации частных домов

, 08:53

В России вступили в силу новые правила газификации частных домов
Газовая плита, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

В понедельник, 18 октября, начали действовать новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В документе говорится, что догазификация коснётся населенных пунктов с уже имеющейся газораспределительной инфраструктурой. При этом подключиться к ресурсу смогут только те, кто намерен пользоваться газом в личных целях, а не в коммерческих. Уточняется, что на сроки проведения голубого топлива к дому будет влиять его удаленность от газораспределительной инфраструктуры.

Для подключения необходимо подать заявку оператору через сайт госуслуг, в МФЦ или на сайте газораспределительной организации. К сообщению следует прикрепить ситуационный план, топографическую карту и свидетельство о праве собственности.

Напомним, что 11 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении голубого топлива к земельным участкам. Первый этап газификации планируется провести до 2023 года, второй — до 2030 года.

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