Российская команда Team Spirit заработала более 18 млн долларов за победу на чемпионате мира по Dota 2

Российская команда впервые в истории стала победителем чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 - The International 10. В гранд-финале «Team Spirit» обыграла китайскую команду PSG.LGD со счетом 3-2.
В состав команды вошли: Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков). Игроки заработали около 18,2 миллиона долларов. Тренерует ребят Айрат Silent Газиев.
Китайский клуб PSG.LGD занял второе место и получил 5,2 миллиона долларов призовых.
Третью строчку занял интернациональный коллектив «Team Secret», они заработали 3,6 млн долл.
The International 10 начался 7 октября на Национальном стадионе в Бухаресте. Чемпионат мира проводится с 2011 года, но был отменен в 2020 году из-за пандемии.
View this post on Instagram
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости