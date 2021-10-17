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Российская команда Team Spirit заработала более 18 млн долларов за победу на чемпионате мира по Dota 2

, 22:31

Российская команда Team Spirit заработала более 18 млн долларов за победу на чемпионате мира по Dota 2
фото:dota2/Instagram

Российская команда впервые в истории стала победителем чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 - The International 10. В гранд-финале «Team Spirit» обыграла китайскую команду PSG.LGD со счетом 3-2.

В состав команды вошли: Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков). Игроки заработали около 18,2 миллиона долларов. Тренерует ребят Айрат Silent Газиев.

Китайский клуб PSG.LGD занял второе место и получил 5,2 миллиона долларов призовых.

Третью строчку занял интернациональный коллектив «Team Secret», они заработали 3,6 млн долл.

The International 10 начался 7 октября на Национальном стадионе в Бухаресте. Чемпионат мира проводится с 2011 года, но был отменен в 2020 году из-за пандемии. 

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Публикация от Dota 2 (@dota2)

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