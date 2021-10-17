В Санкт-Петербурге полицейские с применением силы задержали солиста Мариинского театра Виктора Коротича

Оперного певца Мариинского театра Виктора Коротича недалеко от дома, на улице Союза Печатников, задержали полицейские. На него составили административный протокол о сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.
Коротич рассказал, что трое полицейских попросили его предъявить документы, поскольку он похож на человека, который находится в розыске. Артист ответил, что у него нет с собой паспорта, а вечером у него спектакль в театре «Зазеркалье». Тогда сотрудники правоохранительных органов стали настаивать на поездке в отдел. Исполнитель отказался.
«Уложили лицом в асфальт, скрутили руки, надели наручники и пытались затолкать меня в автозак»,- поделился певец.
Источник в силовых структурах уточнил, что после установления личности, мужчину отпустили.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.