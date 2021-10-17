В Санкт-Петербурге полицейские с применением силы задержали солиста Мариинского театра Виктора Коротича

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17 октября 2021, 21:39 Источник: Фонтанка

Виктор Коротич, фото: mariinsky.ru

Оперного певца Мариинского театра Виктора Коротича недалеко от дома, на улице Союза Печатников, задержали полицейские. На него составили административный протокол о сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.

Коротич рассказал, что трое полицейских попросили его предъявить документы, поскольку он похож на человека, который находится в розыске. Артист ответил, что у него нет с собой паспорта, а вечером у него спектакль в театре «Зазеркалье». Тогда сотрудники правоохранительных органов стали настаивать на поездке в отдел. Исполнитель отказался.

«Уложили лицом в асфальт, скрутили руки, надели наручники и пытались затолкать меня в автозак»,- поделился певец.

Источник в силовых структурах уточнил, что после установления личности, мужчину отпустили.

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