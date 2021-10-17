Лиза Пескова сделала сюрприз на День отца: «Постараюсь всегда быть рядом»

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17 октября 2021, 20:53

Kиза Пескова и Дмитрий Пеcков, фото:Instagram

Лиза, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделала сюрприз в честь Дня отца. Реакцию официального представителя Кремля запечатлели на видео.

Лиза поделилась трогательными кадрами в stories. Девушка позвонила отцу по видеосвязи перед тем, как он вошел в рабочий кабинет, который был украшен воздушными шариками золотого и оранжевого оттенков с прикрепленными к ним семейными фотографиями. Пресс-секретарь российского лидера радостно улыбался и восторгался праздничной обстановкой.

Также Пескова опубликовала в Instagram снимок, где обнимет отца, а тот нежно целует ее в щеку. Девушка поблагодарила родителя за то, что ее не ограничивали в праве выбора и «давали быть собой».

«Я знаю тебя, знаю какой ты на самом деле человек. Тебе не просто, и я постараюсь всегда быть рядом. Спасибо, что знаешь меня и даёшь мне быть собой», - написали Лиза.

View this post on Instagram Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)

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