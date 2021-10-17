Можно ли уволить в Латвии человека по политическим мотивам

Аргументы Недели → Общество 13+

17 октября 2021, 17:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: photoxpress

Можно ли в Латвии уволить человека, если он публично высказывает несогласие с общей и принятой политикой правительства? Недавний пример показал, что можно.

Намедни, Государственная инспекция труда Латвии, после вмешательства министра благосостояния страны Гатиса Эглитиса, уволила своего сотрудника Андрея Мамыкина с должности руководителя стратегических коммуникаций. Да, того самого популярного журналиста, автора программы Мамikins.tv, который откровенно поднимает темы, которые неудобны правительству Латвии.



Как заявил министр благосостояния Латвии, «такой шаг был необходим, поскольку деятельность Мамыкина в социальных сетях несовместима с ценностями и базовыми этическими принципами государственного управления».



В Латвии моментально поползли слухи, что увольнение произошло из-за того, что ведущий в своей программе затронул тему вакцинации… не в том русле, в котором принято публично говорить.



Если честно, то я в это не поверила: когда человека принимали на работу в государственную организацию, то он не скрывал, что не является рьяным сторонникам прививки! Да и его программа ничего нового о вакцинации, простите, «не открыла»: в ней публично шла речь о том, что многие латвийцы, не стесняясь высказывают на улицах, в социальных сетях, дома, с друзьями…



Так в чем же причина?



Балтийское Бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к экс-депутату ЕП, журналисту Андрею Мамыкину:



«Я думаю, что тут есть политические мотивы. Несомненно. Дело не столько в вопросах вакцинации, а в том, что я в своей программе провел расследование на основе книги Лато Лапсы о президенте Эгилсе Левитсе. Лато был гостем моей программы, и мы поднимали тему о нашем президенте: точнее, о том, что он, возможно, имел связи с КГБ. Как видите, в Латвии эти вопросы лучше не поднимать. Если быть откровенным, то при устройстве на работу, я честно сказал, что являюсь ведущим программы на YouTube, и это восприняли мои работодатели совершенно спокойно. Никому моя программа не мешала на тот момент. Более того, к моей работе у руководства претензий нет! Так на каком основании меня уволили? Кстати, никакие документы я не подписывал! Зачем? Какое объяснимое основание моего увольнения? Что я буду делать дальше? Пока следует этот вопрос решить юридически, а там посмотрим…»

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