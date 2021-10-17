Астропсихолог: «бомба» Плутона - у каждого своя птица Феникс​

Аргументы Недели → Общество 13+

17 октября 2021, 12:07 Екатерина Максимова,

Вот мы и добрались до окраины нашей солнечной системы, дошли до финиша. Конец старого и начало нового… о чем это для каждого? Трансформация, смерть, возрождение, мощнейшая энергия, власть - это все о Плутоне или Аиде, так его называли в древнегреческой мифологии. Аид занимался миром загробным, его все боялись и вместе с тем почитали, потому что без него невозможна была новая жизнь. «Чтобы родиться, нужно сначала умереть» - вот главный тезис высшей планеты Плутона.

Помните, что у некоторых небесных тел уже открыта следующая октава, в прошлый раз мы говорили о Нептуне, высшим проявлении Венеры. Так вот Плутон является высшей октавой Марса, войны, агрессии и мужского начала. Но если в случае с Марсом это личное проявление силы, то Плутон – это сила массы людей, энергия толпы, невидимая смерть. Как я уже писала, любое открытие планеты сопровождается знаковыми событиями на Земле, соответствующих характеру этого небесного тела. Так вот, сегодняшний наш герой был открыт астрономом Персивалем Лоуэллом в 30–е годы 20 века. Это время расцвета квантовой физики, изобретения атомной бомбы в 1939 году – мощнейшего оружия, сила которого скрыта от глаз.

Плутон находится в каждом знаке Зодиака от 11 до 30 лет и облетает его весь за 248 лет. Он влияет на целое поколение людей и определяет глобальное отношение к смерти на данном отрезке времени. Попадая в конкретное созвездие, он рассказывает какие должны произойти трансформации в обществе, чтобы всем перейти на новый уровень. Сейчас и до 2024 года Плутон поселился в Козероге, и мы видим, что структура мира, его границы, правила поведения в нем, отношение к власти очень сильно меняются. Козерог отвечает за форму, за все нерушимое, непоколебимое, за правителей и ответственность. Именно в этих сферах и грядут тотальные изменения в ближайшие годы. То есть из квадрата, если говорить образно, мы должны превратиться в треугольник. А вот когда Плутон перейдет в Водолея и пробудет там до 2043 года, случится тотальное сражение за свободу во всех проявлениях. Тенденции эры Водолея быстро наберут обороты и всякое разделение на гендер, возраст, веру, цвет кожи будут уничтожаться в очень непростой борьбе.

Внутренняя война, хождение по лезвию бритвы, познание смерти и овладение скрытыми источниками энергии - все эти тезисы применимы не только к Плутону, но и к его подопечному знаку Скорпиона, которым он управляет. Именно поэтому все представители этого знака чрезвычайно увлечены мистическим познанием реальности, для некоторых это хобби, а для кого-то профессия, но мимо увлекательной статьи или фильма, посвященного непознанному, они никогда мимо не пройдут! Этому знаку необходимы тяжелые психологические кризисы, чтобы развиваться, поэтому они притягивают экстремальные ситуации в свою жизнь, чтобы чувствовать страстный пульс бытия. Страсть – абсолютная вовлеченность, часто разрушительная, но настолько мощная, что она способна изменить реальность. Именно страстной, влиятельной натурой и наделяет Скорпионов Плутон. Все, что они делают в жизни – тотально! Любовь, работа и нелюбовь. Это люди, способные оказывать психологическое воздействие на других, увлекать и менять их жизни. Поэтому все профессии, связанные с психологией, эзотерикой, нетрадиционным врачеванием им очень подходят. Лидерство, влияние на толпу и внедрение трансформирующих идей тоже функции Плутона, поэтому среди Скорпионов много политиков и неформальных лидеров. Скорпион – самый противоречивый, скрытный и загадочный знак, потому что сила Плутона засекречена. Это сила, которая никому не видна, но все ее ощущают!

Скрытая сила Плутона есть у каждого. Очень важно знать, где находится наш трансформирующий резерв, какая сфера жизни делает из нас птицу Феникс. Как я уже писала раньше, в индивидуальном гороскопе, натальной карте, есть так называемая сетка домов, где каждый сектор отвечает за определенную тему жизни. Эта система индивидуальна и зависит от того, когда и где человек родился. И только зная свою личную звездную карту, можно понять, где находится ваш Плутон и какие сферы трансформирует! Поэтому очень важна именно профессиональная консультация, а не общие прогнозы на каждый знак.

О том, зачем ходить к астрологу и какие бывают прогнозы, мы поговорим в следующий раз.

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