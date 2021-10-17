Большинство челябинцев провели летний отпуск дома и на даче
17 октября 2021, 09:40 Анна Семенова
За границей смогли побывать в этом году единицы.
О том, как челябинцы провели лето, спросили специалисты местного филиала РАНХиГС. Из 700 опрошенных 43,2% сообщили, что никуда отдыхать не выезжали. По большей части это были люди, которые оценивают свое материальное положение ниже среднего - пенсионеры.
Четверть челябинцев прекрасно отдохнули в саду и на даче. Чуть меньше, 22,5%, проводили лето в других российских городах – это были в основном работники бюджетной сферы от 25 до 44 лет.
8,7% релаксировали на базах отдыха и озерах Южного Урала.
На российские курорты выбрались немногие: 6,3% побывали в Краснодарском крае, 3,5% - в Крыму.
И единицы, а именно 2,5% опрошенных, смогли провести отпуск за границей.
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