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В Петербурге в горбольнице № 2 развернули еще тысячу коек для пациентов с COVID-19

, 20:49

В Петербурге в горбольнице № 2 развернули еще тысячу коек для пациентов с COVID-19
vk.com/komzdravspb

Городскую многопрофильную больницу № 2 в Санкт-Петербурге в соответствии с распоряжением комитета по здравоохранению перепрофилировали для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным оперштаба, в субботу число новых случаев заражения коронавирусом за сутки- 3088. Чуть более было зафиксировано в северной столице 22 января, 3104 случая. Госпитализировали за сутки 513 пациентов с ковидом.

По данным властей Петербурга, по состоянию на 16 октября в больницах и стационарах находятся 6,9 тысячи пациентов с коронавирусом и пневмониями. Из них 631 пациент находится в реанимации, 299 подключены к ИВЛ.

В больнице № 2 приостановили оказание плановой и экстренной помощи, а пациентов, которых нельзя выписать на амбулаторное лечение, перевели в другие стационары.

Накануне в Петербурге 150 коек дополнительно развернули в Александровской больнице. Ранее в ней было развернуто 400 мест. Больница продолжает частично оказывать плановую и экстренную помощь.

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