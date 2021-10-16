Российские дипломаты выясняют обстоятельства гибели четырех туристов из России в отеле в Албании

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16 октября 2021, 19:35 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Консульский отдел Посольства РФ в Албании выясняет обстоятельства, при которых туристы из России погибли в сауне отеля "Глория" в курортном местечке Керрет в округе Кавая, расположенном в 50 км от албанской столицы Тираны.

Четверо россиян в пятницу вечером были найдены мертвыми в сауне отеля. Погибли двое мужчин и две женщины.

Дипломаты на связи с полицией и выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее издание Albania Daily News со ссылкой на информацию полиции сообщило, что погибшие в отеле "Глория" россияне пробыли в сауне дольше, чем разрешено.

Официальная причина их смерти - асфиксия. Проводится расследование. Выясняется, работала ли система вентиляции внутри сауны, находились ли туристы в состоянии алкогольного опьянения. Полиция допрашивает туристов из России, отдыхающих в этом же отеле, и персонал гостиницы.

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