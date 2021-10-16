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В Клину 36 школьников заболели ротавирусом

, 19:08

В Клину 36 школьников заболели ротавирусом
фото: pixabay.com

В Подмосковье в городском округе Клин 36 школьников находятся на лечении, предположительно, с ротавирусом. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщила в Telegram-канале "Осторожно! Дети" со ссылкой на региональный Минздрав, что в Клинскую райбольницу поступило 36 обращений от родителей школьников по данному факту.

По словам омбудсмена, 32 ребёнка после консультации врачей находятся на амбулаторном лечении. Им назначено лечение. Четверо детей находятся в инфекционном отделении Солнечногорской областной больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Прокуратура Московской области организовала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин. Предварительная версия - ротавирусная инфекция. Глава городского округа Клин взяла на контроль ситуацию, - передает РИА Новости.

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