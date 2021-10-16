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Пятеро пострадавших при столкновении двух автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде госпитализированы

, 18:14

Пятеро пострадавших при столкновении двух автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде госпитализированы
фото МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в субботу пятеро пострадавших при столкновении двух автобусов и грузовика госпитализированы. Всего в результате аварии пострадали 18 человек. Столкновение грузового автомобиля ГАЗ и двух автобусов произошло днем в субботу по улице Мирошникова в районе дома № 7 в Московском районе Нижнего Новгорода.

По предварительной информации, ГАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, который после столкновения с грузовиком врезался в автобус ПАЗ.

Погибших в результате ДТП нет. Информация о пострадавших уточняется. Известно, что детей среди пострадавших нет.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту этого ДТП. Проведение проверки поручено прокурору Московского района г. Нижнего Новгорода, который выехал на место происшествия. Ему предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению федерального законодательства.

По итогам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности применения мер прокурорского реагирования.

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