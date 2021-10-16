ЦВО: Машины-амфибии «Синяя птица» выдвинулись в район посадки «Союз МС-18» с Пересильд и Шипенко

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16 октября 2021, 16:37 Источник: Интерфакс

Пересильд, Шкаплеров, Шипенко, фото: Roscosmos, globallookpress.com

Поисково-спасательные машины-амфибии "Синяя птица" Центрального военного округа (ЦВО) в субботу, 16 октября, выдвинулись из городов Жезказган и Каралык в основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18", на котором на Землю возвращается киноэкспедиция.

По данным представителей ЦВО, в составе колонны есть специальный кран для эвакуации спускаемого аппарата. Две машины сейчас уже прибыли в запасной район посадки в Казахстане.

Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, актрисой театра и кино Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко запланирована на утро воскресенья 17 октября.

В обеспечении посадки от ЦВО задействовано 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц спецтехники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица". Пересильд и Шипенко прилетели вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым на МКС 5 октября. Они снимали фильм с рабочим названием "Вызов".

В пятницу, 15 октября, у актрисы прошел сеанс связи с семьей. Дочери Юлии задавали маме вопросы про космос.

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