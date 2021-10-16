Эксперт Любомудров заявил, что пока в России не начнут расти доходы, будет увеличиваться смертность

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16 октября 2021, 16:33 Источник: Свободная пресса

Thomas Trutschel/photothek.net/Global Look Press

Российской Федерации грозит очень серьезная проблема, которая заключается в росте смертности. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Любомудров, член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП.

Некоторое время назад поступила информация о том, что в кабмине считают, что население РФ к концу нынешнего года сократится более чем на 500 000 человек, в следующие пару лет - на 2 млн. При этом в текущем году будет наблюдаться снижение ожидаемой продолжительности жизни до 70,2 года, пишет “Свободная пресса”.

В России “происходит не естественная убыль населения, а именно ускоренная, которая не обоснована ни коронавирусом, ни какими-либо другими внешними условиями”, сказал Любомудров. Он подверг критике власти РФ за то, что их не беспокоит складывающаяся проблема в стране.

По словам эксперта, росту рождаемости препятствует снижение реальных доходов граждан. Это можно наблюдать уже в течение восьми лет.

Любомудров подчеркнул, что в журнале Forbes каждый год можно видеть все больше “богатых россиян”, в то время как количество нищих увеличивается намного быстрее. Он добавил, что “безысходность среди бедных и порождает избыточную смертность”.

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