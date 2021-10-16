Что нужно иметь в домашней аптечке для борьбы с Covid-19
16 октября 2021, 15:40Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН
Ситуация в Латвии с ковидом, увы, угрожающая: за последние сутки около 2000 инфицированных. Больницы практически переполнены.
Директор Службы скорой медицинской помощи Лиене Ципуле дала небольшие рекомендации латвийцам, что нужно иметь в домашней аптечке для борьбы с Covid-19?
«В первую очередь нужно иметь жаропонижающие, витамин С, сироп от кашля. Сироп от кашля следует использовать с самого начала при сухом кашле, если становится лучше и начинается отхаркивание, все равно нужно продолжать. Если заболели, то следует пить много жидкости, и не спать на спине. Необходимы дыхательные упражнения, например, надувать воздушный шарик. Но самое главное – общаться со своим врачом не реже одного раза в день», - рекомендовала г-жа Ципуле.
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