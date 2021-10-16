Андрей Бочкарёв: Новый участок Калининско-Солнцевской линии готов почти на 40%

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16 октября 2021, 12:21

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что готовность строящегося участка Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена составляет 37%.

«Строительная готовность нового участка «желтой» ветки составляет почти 40 процентов, монолитные конструкции станции «Пыхтино» выполнены на 58%, продолжается укладка монолита на станции «Внуково», где параллельно с началом возведения основных конструкций завершается вынос из зоны строительства сетей связи», – рассказал Андрей Бочкарёв.

По его словам, перегонные тоннели между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» пройдены на 60%.



«Завершить строительство обеих станций планируется в 2023 году», – уточнил Андрей Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов отметил, что шестиметровый тоннелепроходческий комплекс «Роза» прошел 1469 метров левого перегонного тоннеля между «Пыхтино» и «Рассказовкой», а щит «Наталья» 1110 метров правого тоннеля. Длина перегона между строящимися станциями составляет более 2 километров.



«В настоящее время завершается строительство метромоста через реку Ликова между станциями «Внуково» и «Пыхтино». Осталось выполнить комплекс работ по монтажу металлоконструкций покрытия и декоративных элементов», – добавил Юрий Кравцов.



Ввод нового участка Калининско-Солнцевской ветки улучшит транспортную инфраструктуру ТиНАО, а Внуково станет первым аэропортом России с «собственной» станцией метро.





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