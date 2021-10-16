Роспотребнадзор опечатал «Чайхону Микс-Макс» на севере Москвы за нарушения мер профилактики COVID-19

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16 октября 2021, 12:14

Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор опечатал «Чайхону Микс-Макс» на Ленинградском шоссе за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом сообщила ведущий специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в САО Изабелла Мелконян.



«При проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении заведения "Чайхона Микс-Макс" по адресу Москва, Ленинградское шоссе, дом 8, корпус 2, сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены грубейшие нарушения мер профилактики COVID-19. В заведении не проводилась дезинфекция помещений и термометрия на входе, сотрудники предприятия не носили маски, не соблюдались требования социального дистанцирования. В связи с выявленными нарушениями заведение опечатано, материалы переданы в суд»,- рассказала Изабелла Мелконян.



По ее словам, за данные нарушения, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, индивидуальному предпринимателю грозит штраф до 150 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.



«В связи с осложнением эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий в столице»,- подчеркнула специалист.





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