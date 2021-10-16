59 лет со дня рождения Хворостовского: в память о выдающемся артисте

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16 октября 2021, 10:45 Наталья Полянская

Фото: globallookpress.com

Прошло ровно 59 лет со дня рождения советского и российского оперного певца Дмитрия Хворостовского.

Дмитрий Александрович Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Отец Дмитрия был инженером-химиком, а мать врачом-гинекологом. С самого детства мальчик занимался музыкой. После школы Дмитрий окончил Красноярское педагогическое училище имени Горького и Красноярский институт искусств.

С 1985 по 1990 годы он служил солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.

В 1989 году Дмитрий победил в международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе. После чего он стал выступать в лучших оперных театрах мира.

Хворостовский выступал на сцене не только в качестве оперного певца, но и как концентрирующий мастер исполнения произведений камерного, кантатного и ораториального жанров. Он исполнял романсы русских и зарубежных композиторов, таких как: Чайковский, Рахманинов и Глинка.

У певца присутствовали в репертуаре и произведения духовной музыки. С Валерием Гергиевым и оркестром Мариинского театра он записал вокальный цикл под названием «Песни и пляски смерти». Позже он записал вокальный цикл на стихи Блока под названием «Петербург».

В 2015 году на официальном сайте Хворостовского появилось объявление об отмене выступления певца по причине выявленной у него опухоли мозга. Певец впал в депрессию и апатию. После курса лечения он выступил в России и дал концерт «Хворостовский и друзья». Хворостовского не стало 22 ноября 2017 года в Лондоне.

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