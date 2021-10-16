Лидеру группы «Мумий тролль» Илье Лагутенко исполняется 53 года: с чего все начиналось

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16 октября 2021, 10:36 Наталья Полянская

53 года исполняется советскому и российскому рок-музыкант, поэту и певцу Илье Лагутенко.



Илья Лагутенко родился 16 октября 1968 года в Москве. Его отец был архитектором. В 1969 году после смерти отца семья Лагутенко переехала во Владивосток в родной город матери. Его мать работала художником-модельером.



Он учился в средней школе с углублённым изучением китайского языка. В детские годы Илья пел в хоре, в составе которого гастролировал по стране. После чего он поступил в Восточный государственный университет на специальность страноведение.



В 1980 году Лагутенко основал свою первую группу под названием «Boney P». Группа играла психоделический панк. Через два года музыкант познакомился с Олегом Бурлаковым. Группа изменила название на «Шок». Они начинают исполнять русскоязычные песни.



В 1983 году появляется группа «Мумий тролль». В конце этого же года началась студийная работа над дебютной пластинкой группы, она получила название «Новая луна апреля».

Из-за условий советской цензуры на собрании студентов Дальневосточного университета группу «Мумий тролль» признали социально-опасной.



С 1987 года по 1990 год Илья служил в рядах Тихоокеанского флота. А с 1991 год по 1996 год он стажировался и работал в КНР и Лондоне в качестве переводчика.



Во второй половине 90-х годов группа «Мумий тролль» возобновила свою деятельность. В 1997 году вышел альбом «Морская».



Илья Лагутенко пробовал себя и в кинематографе. Он снялся в таких фильмах, как: «Ночной дозор» и «Похитители книг». В 2011 году он выпустил альбом под названием «Воздух свободы».



В 2011 году певец подписал соглашение о сотрудничестве с ректором Дальневосточного федерального университета в поддержку группы «Мумий тролль».



В 2016 году певцу присвоено звание «Почетный гражданин Владивостока».



Илья Лагутенко был женат дважды. Первой его женой была Елена Тройновская, она работала ихтиологом. Пара распалась из-за измены мужа. Второй супругой стала Анна Жукова - гимнастка и модель.

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